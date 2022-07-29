Москва, 29 июля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Очередная попытка литовской стороны остановить поток транзита — это, так сказать, взять «реванш» за «поражение», заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

A. Savin, WikiCommons Калининград

«Литовский «Шяуляй-банк», обслуживающий транзит грузов в Калининградскую область, с 1 сентября 2022 года отказывается от проведения любых платежей в рублях.

Это может привести к невозможности оплаты транспортных услуг «Литовских железных дорог» и, соответственно остановке перевозок. Но проблема гораздо шире.

До сих пор грузы либо не отправляются, либо в гораздо меньших объемах. Бюрократические препоны и экономические риски затрудняют перевозки. Проблему платежей может решить посредник, третье лицо, через которое будет проводиться оплата.

Это повысит стоимость, но позволит продолжить перевозки. Конечно, в этом случае, литовское правительство может уйти от решения проблемы, заявив, например, что не может препятствовать свободе предпринимательства или вмешиваться в спор хозяйствующих субъектов», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Калининградская область может оказаться снова без транзита по вине Литвы, сообщили в пресс-службе главы региона.

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