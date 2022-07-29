Астрахань, , 14:17 — REGNUM В Астраханской области 29 июля выявлены 116 пациентов с коронавирусом — на 11 меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

За сутки госпитализированы 39 человек. Всего на территории региона выявлено 119 тыс. 695 положительных результатов исследования.

114 тыс. 899 человек выписаны после курса лечения, в том числе 22 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 25 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.