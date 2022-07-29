Астрахань, 29 июля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Астраханской области 29 июля выявлены 116 пациентов с коронавирусом — на 11 меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы 39 человек. Всего на территории региона выявлено 119 тыс. 695 положительных результатов исследования.

114 тыс. 899 человек выписаны после курса лечения, в том числе 22 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 25 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.