Москва, 29 июля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. С руководством ДНР и ЛНР необходимо проработать вопрос обеспечения населения республик достойным жильём. Об этом 29 июля заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Попросил бы вас в контакте с руководством Луганской и Донецкой Народной Республик отработать эти вопросы. Тем более что сейчас разгар лета, но всё-таки тоже зима не за горами, и нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях, с тем чтобы потом спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение достойного жилья», — заявил Путин.

Он также отметил, что руководство Донецкой Республики обратилось с просьбой оказать содействие в строительстве многопрофильного медицинского центра в Мариуполе, а в Донецке — перинатального центра,

«Поскольку родильный дом и был-то старенький, но оказался к тому же и разрушенным в ходе боевых действий. Поэтому на это, пожалуйста, обратите особое внимание, и в контакте с республиками займитесь решением этого вопроса», — подчеркнул он.