Шолоховский район, Ростовская область, 29 июля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Шолоховском районе Ростовской области провели военно-полевые сборы допризывной молодёжи. Учёба на Верхнем Дону проведена в рамках реализации проекта «Служу Дону и Отечеству», который реализуют станичные казаки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Развлечения казаков. Всероссийские соревнования по джигитовке. КСК «Звездный». Московская область

В рамках полевого выхода молодые казаки освоили курс начальной военной подготовки. Под присмотром наставников ребята прошли сложную полосу препятствий, отрабатывали навыки неполной сборки-разборки автомата Калашникова, снаряжали магазин АК-74 патронами. Молодые казаки продемонстрировали меткость, стреляя из пневматического оружия. Также участники сборов работали с кнутом, рубили шашкой, демонстрировали силу и выносливость на уличных тренажерах.

Казаки уделяют особое внимание подготовке допризывной молодёжи к службе в рядах Российской армии. Военно-полевые сборы на Дону проводятся регулярно, и работа в этом направлении будет продолжена.