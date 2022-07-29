Москва, , 14:15 — REGNUM Размер социального налогового вычета стоит увеличить до 240 тыс. рублей, отметил замруководителя фракции СРЗП в Госдуме Валерий Гартунг.

Валерий Гартунг Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутаты СРЗП во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о социальном налоговом вычете для людей, арендующих жилье. Поправками в Налоговый кодекс предлагается установить вычет в размере не более 120 тыс. рублей в год по аналогии с вычетами на лечение, образование или спорт.

По словам Гартунга, если законопроект будет принят, льготу смогут получить более 5,7 млн. семей, которые сейчас живут в съемных квартирах и комнатах.

«Следующим шагом, на мой взгляд, надо будет пересмотреть размер социального налогового вычета. Сейчас он составляет 120 тысяч рублей. Это слишком мало. Нужно увеличивать его вдвое», — отметил он в своем телеграм-канале.

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