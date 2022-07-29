Донецк, 29 июля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Роскосмос может изменить стратегию по мере необходимости. Об этом 29 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он ответил на вопрос, нужно ли менять стратегию Роскосмоса до 2025 года или основы государственной политики в этой сфере.

«Не могу сказать. Это по мере необходимости Роскосмос будет инициировать, если это будет нужно», — пояснил пресс-секретарь главы государства.