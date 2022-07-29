Краснодар, 29 июля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности четвёртого класса объявлено в Краснодарском крае на 29 и 30 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

Согласно прогнозу, 29 и 30 июля в северо-западных районах края сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса. Спасатели просят жителей региона соблюдать меры пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, чрезвычайный уровень пожарной опасности действует в Крыму и Севастополе с 28 по 31 июля.