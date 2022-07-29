Санкт-Петербург, , 14:12 — REGNUM Группа «кис-кис» представила третий студийный альбом под названием «как перестать беспокоиться и начать жить». Пластинка доступна для прослушивания на цифровых платформах с 29 июля.

Группа «кис-кис» Цитата из клипа на песню «Подруга»

В альбом вошли десять композиций. В песнях участницы коллектива рассуждают на темы эмоционального насилия и нездоровых взаимоотношений с возлюбленным. «Не притворяйся, что нам обоим клёво. Тяжёлый случай которую неделю. Мы оба ищем, но не находим повод, чтобы спрыгнуть с эмоциональной качели», — поётся в треке «качели».

ИА REGNUM напоминает, что «кис-кис» — российская поп-рок-группа, основанная в 2018 году в Санкт-Петербурге. Коллектив состоит из четырёх участников: барабанщицы Алины Олешевой, вокалистки Софьи Сомусевой, гитариста Юрия Заслонова и бас-гитариста Сергея Иванова.

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