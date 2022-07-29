Вашингтон, , 14:10 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена любит повторять, что Россия оказалась в международной изоляции из-за своих действий на Украине. Однако высшие должностные лица Москвы не заперты в Кремле. И теперь даже США хотят с ними поговорить. Об этом 29 июля пишет Associated Press.

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин Infobrics.org

Президент России Владимир Путин встречается с мировыми лидерами, в том числе с главой страны, входящей в НАТО, — президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. А министр иностранных дел Сергей Лавров летает по всему миру, улыбаясь, пожимая руки и позируя для фотографий с главами государств, включая некоторых друзей США.

А в среду 27 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что хочет положить конец многомесячному дипломатическому отчуждению и обсудить с Лавровым освобождение заключенных американцев и другие вопросы. Время телефонного звонка еще не назначено, но он ожидается в ближайшие дни.

Рукопожатия и телефонные разговоры ставят под сомнение основную стратегию США, направленную на прекращение операции РФ на Украине: надежду на то, что дипломатическая и экономическая изоляция в итоге заставит Россию отправить свои войска домой.

Даже объявив о планах проведения разговора, Блинкен продолжал настаивать на том, что Россия все-таки находится в изоляции. Он утверждал, что поездки ее высших должностных лиц — это всего лишь реакция на международную критику в адрес Москвы.

Американские официальные лица говорят, что Россия пытается укрепить связи с теми союзниками, которые у нее остаются, и некоторые из них — противники Америки, например Иран. Но страны, которые якобы являются партнерами США, такие как Египет и Уганда, также тепло принимают высокопоставленных россиян.

И после того, как с февраля 2022 года США упрямо доказывали, что с Россией нет смысла говорить, им пришлось признать необходимость взаимодействия с Москвой.

Разговор между Блинкеном и Лавровым станет контактом на самом высоком уровне между странами с 15 февраля и может заложить основу для возможных личных переговоров, хотя представители американской администрации говорят, что таких планов нет.

И бывший посол США в Грузии при Обаме и Трампе Иэн Келли этим очень встревожен.

«Другие страны посмотрят на это и скажут: «Почему бы нам тоже не вести дела с Лавровым и русскими?» — говорит он.

Однако похоже, что старания Запада убедить азиатские, африканские и ближневосточные страны сторониться России и без того не работают.

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