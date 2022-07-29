Новосибирск, , 14:11 — REGNUM В Новосибирской области в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 274 пациента, в том числе 13 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки был выявлен 61 новый носитель коронавируса. За это же время четыре человека выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находятся 12 человек, на ИВЛ — три пациента.

Всего в регионе зарегистрировано 261 633 случая заражения коронавирусом, 254 477 человек выздоровели, умерли 5697 человек.