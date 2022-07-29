Новосибирск, 29 июля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 274 пациента, в том числе 13 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки был выявлен 61 новый носитель коронавируса. За это же время четыре человека выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находятся 12 человек, на ИВЛ — три пациента.

Всего в регионе зарегистрировано 261 633 случая заражения коронавирусом, 254 477 человек выздоровели, умерли 5697 человек.