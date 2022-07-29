Кишинёв, 29 июля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Молдавская авиакомпания Air Moldova отменила восемь рейсов в период с 29 июля по 1 августа после того, как в двигатель самолёта компании попала птица. Об этом сообщает пресс-служба транспортного предприятия.

Anna Zvereva Самолёт Airbus A319-112 авиакомпании Air Moldova

Сообщается, что самолёт требует осмотра и ремонта. Свободных бортов, чтобы заменить его, у компании нет.

По данным пресс-службы, отменены рейсы в Милан, Больнью, Лиссабон, Дублин, Тель-Авив, Париж, Франкфурт и Стамбул. Отмечается, что билеты можно сдать при полном возврате стоимости.

Стоит отметить, что Air Moldova в последнее время столкнулась с проблемами из-за постоянных ложных сообщений о «минировании» аэропорта в Кишинёве. Постоянные эвакуации становятся причиной задержки рейсов, из-за чего возникают проблемы при обслуживании самолётов в других аэропортах.