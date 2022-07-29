Запорожье, Украина, , 14:08 — REGNUM В контролируемом киевским режимом Запорожье обсуждают переименование площади Владимира Маяковского, пишут местные СМИ.

Борис Джонсон U.S. Department of State

Поводом стала петиция, набравшая необходимое количество голосов. Площадь хотят назвать в честь ушедшего в отставку премьера Великобритании Бориса Джонсона «в качестве благодарности украинского народа за поддержку и помощь».

Площадь Маяковского находится в Вознесеновском районе Запорожья на пересечении проспекта Соборного и проспекта Маяковского. Она получила название в честь советского поэта, посетившего Запорожье в 1928 году.

Отметим, что в 2021 году в Запорожье хотели назвать эту площадь в честь американского порноактёра Билли Херрингтона.