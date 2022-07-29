Москва, , 14:07 — REGNUM Меры, предпринимаемые Латвией по закупкам газа, содержит дополнительные риски, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Газ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В марте латвийское правительство анонсировало полный отказ от российского газа ссылаясь на то, что в Инчукалнском ПХГ находятся нетипичные объемы газа и потребности в российском газе нет.

С 1 апреля 2022 года Россия не поставляет газ в Латвию. В июле этого года парламент Латвии принял закон о полном запрете поставок газа из России с 1 января .2023 года.

Однако сообщение о возобновлении закупок свидетельствует, скорее всего, о реверсе российского газа из Эстонии или Литвы.

Проблема в том, что после сокращения поставок российского газа в Европу подобная схема содержит в себе дополнительные риски. Так как указанные страны могут прекратить реверс в целях обеспечения собственных потребностей в газе», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, возобновление покупок российского газа признало предприятие Latvijas gāze, но не у компании Газпром, а у другого поставщика.

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