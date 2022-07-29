Ульяновск, , 14:07 — REGNUM В Ульяновской области увеличилось суточное число госпитализированных в ковидные стационары, новых жертв пандемии нет. Соответствующие обновлённые сведения публикует федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на 29 июля, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 204 318 случаев заражения коронавирусом, в том числе 27 и 28 июля заболели COVID-19 соответственно 37 и 43 жителя.

Количество вылечившихся от ковида достигло 199 174 человек, из них 28 июля выписаны 28 пациентов (27 июля — 25). Доля выздоровевших превышает 97,48%.

Количество вновь госпитализированных возросло: последние двое суток направили в ковид-стационары трёх и семерых больных.

Новых жертв пандемии нет с 23 июля. Напомним, что в Ульяновской области от ковида скончались 4725 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление Роспотребнадзора по Ульяновской области рекомендовало обследование пациентов на СOVID-19 при поступлении на плановое лечение в стационары, а также сотрудников образовательных учреждений при организации нового учебного года.