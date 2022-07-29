Москва, , 14:05 — REGNUM В «Азовстали» возможно сохранить часть рабочих мест без восстановления вредного производства. Об этом 29 июля заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Посмотрели развитие промышленности. Посмотрели возможность, что будет с судьбой «Азовстали», много очень с жителями этот вопрос обсуждаем, видим, что там возможно всё-таки сохранить часть рабочих мест без восстановления вредного производства. Но там вообще 40 млн тонн отходов — экологическая проблема. Его надо зачищать», — заявил Хуснуллин.