Чита, , 14:04 — REGNUM Мэрия Читы 29 июля сообщает подробности ДТП с пассажирским автобусом МАЗ-206 и Toyota Cresta на улице Крымская:

Чита. ДТП с автобусом Мэрия Читы

«По данным администрации автобусной колонны МП «Троллейбусное управление», автобус обслуживал 40-й маршрут. Водитель ехал с обеда для того, чтобы начать движение по маршруту. Вины водителя муниципального автобуса в ДТП нет.

Два участника ДТП с автомашины «Креста» доставлены в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства происшествия».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля 2022 года около 8:00 местного времени в Могойтуйском районе произошло ДТП, при котором произошло падение крана с площадки грузового трала на микроавтобус Honda, водитель которого оказывал услуги по перевозке пассажиров.

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