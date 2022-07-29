Стокгольм, 29 июля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Реальная заработная плата в Швеции упала в среднем на 4,5% в мае по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом свидетельствуют новые статистические данные Института посредничества, пишет газета Expressen.

Peggy Marco Зарплата

«Речь идет о резком спаде. Реальная заработная плата долгое время росла в среднем примерно на 1 процент в год до 2022 года», — сказал изданию главный экономист Института посредничества Петтер Хеллберг.

Журналисты пишут, что размер реальной заработной платы является мерой того, сколько денег осталось в кошельке, когда рост заработной платы корректируется с учетом инфляции. В мае инфляция в Швеции составила 7,2 процента, напоминает Expressen.

Напомним, что Институт посредничества в Швеции занимается проблематикой разрешения споров и конфликтов на рынке труда. Недавно его сотрудники в качестве посредников были задействованы в споре между бастующими пилотами и правлением авиакомпании SAS.