Москва, , 14:03 — REGNUM Нынешний закон о хостелах позволяет навести жёсткий порядок в этой сфере, каких-либо дополнительных изменений не требуется, отметил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

Жилой дом © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что зампредседателя профильного думского комитета Светлана Разворотнева выступила за полный запрет размещения хостелов в жилых домах. По ее словам, закон о хостелах, принятый под давлением бизнеса, не защищает жителей.

Пахомов пояснил, что согласно нормам закона о хостелах, который вступил в силу 1 октября 2019 года, запрещается размещать хостелы и гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов. Открыть такие объекты в этих домах можно только после перевода помещения в нежилой фонд и оснащения в соответствии с жесткими стандартами.

«Принятых Госдумой после октября 2019 года дополнительных законодательных решений достаточно, чтобы навести жёсткий порядок. Подобных происшествий, как на Алма-Атинской улице, не было довольно давно, жалоб на гостиницы и хостелы в жилых домах стало меньше», — отметил он в своем телеграм-канале.

Пахомов добавил, что если жители замечают признаки незаконного хостела в доме, то им следует обращаться в прокуратуру и местные администрации.

«В Москве за два с половиной года схема работы была отлажена: и надзорные органы, и префектуры быстро и качественно отрабатывают обращения. Что касается сгоревшего хостела, то следует дождаться заключения экспертов о причинах пожара и допущенных нарушениях противопожарных правил», — заключил он.

Напомним, по предварительной версии, причиной пожара в хостеле на улице Алма-Атинская в Москве стал аварийный режим работы энергосети.

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