В Курской области за сутки госпитализированы 22 ковид-пациента
Курск, 29 июля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 22 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов, ИА REGNUM
ПЦР-тестирование
29 июля выявлено 43 случая заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 120 тыс. 343 случая заражения коронавирусом.
Выписаны после выздоровления 117 тыс. 360 пациентов, в том числе пять — за последние сутки.
Всего скончались 2497 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.