Москва, 29 июля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Механизм решения проблемы с транзитом грузов в Калининград, который может возникнуть с 1 сентября, есть, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Наверняка, механизмы решения есть. Это как минимум нужно ставить в рамках диалога эту проблему. И пробовать решать. Если же мы наткнёмся на глухую стену непонимания, тогда это будет проблема, которая будет требовать иных мер», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, литовский Шяуляй-банк, через который проходили платежи за транзит грузов в Калининградскую область, намерен в ближайшее время ограничить, а с 1 сентября остановить все операции с Россией.

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