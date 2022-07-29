Уфа, , 14:21 — REGNUM Работник транспортной компании погиб в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Въезд на полигон © ИА REGNUM

Сообщается, что 27 июля в г. Белорецке в ходе разгрузки отходов в сортировочном цехе полигона твердых бытовых отходов (ТБО) 45-летнего грузчика сдавило задней стенкой бункера-накопителя. Сотрудник ООО Транспортная компания «КомСервис» получил не совместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что сотрудники Гострудинспекции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии 17-летний рабочий получил тяжелую травму на производстве.