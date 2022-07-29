Осло, 29 июля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Норвежскими властями было передано киевскому режиму 14 бронированных машин Iveco LAV III. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба норвежского правительства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Норвегия

«Норвегия передала в дар Украине 14 бронированных патрульных автомобилей Iveco LAV III», — говорится в сообщении.

Также указывается, что переданные украинским боевикам бронемашины имеют хорошую мобильность и защиту, относясь к тому типу, который войска Норвегии использовали во время своего нахождения на территории Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ближайшее время правительство Италии утвердит декрет об отправке в Киев очередной (четвертой) партии оружия.