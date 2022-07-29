Москва, , 13:58 — REGNUM Строительство дорог в России не отстаёт от графика. Об этом 29 июля заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дороги: здесь цифры просто радуют глаз, всё-таки пятилетняя программа. Более четырёх тыс. километров дорог федеральных построено, более трёх тыс. доведено до четырёх полос вместо двух. Мы все транснациональные коридоры делаем, и мы с регионами увязываем улично-дорожную сеть в так называемую и опорную сеть, и региональные дороги», — заявил Хуснуллин.

«Можно уверенно сказать: мы по второму полугодию уже 75,5% имеем в крупнейших агломерациях, план — до конца года будет 79%. Мы за 2023–2024-й должны дойти до 85%. Это национальная цель в вашем указе. Мы её достигнем», — подчеркнул он.