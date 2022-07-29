Калмыцкая прокуратура добилась выдачи участков многодетным семьям
Приютненский район, Калмыкия, 29 июля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Приютненском районе Калмыкии четыре многодетные семьи получили положенные земельные участки только после вмешательства прокуратуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.
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Многодетная семья
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что, несмотря на постановку на учёт, бесплатные участки под жилищное строительство муниципальные власти многодетным семьям не предоставили.
Главе администрации района было внесено представление с требованием передать земельные участки людям. После вмешательства прокуратуры многодетные семьи ими оперативно обеспечили.