Приютненский район, Калмыкия, 29 июля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Приютненском районе Калмыкии четыре многодетные семьи получили положенные земельные участки только после вмешательства прокуратуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Educateur-rouen.fr Многодетная семья

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что, несмотря на постановку на учёт, бесплатные участки под жилищное строительство муниципальные власти многодетным семьям не предоставили.

Главе администрации района было внесено представление с требованием передать земельные участки людям. После вмешательства прокуратуры многодетные семьи ими оперативно обеспечили.