Москва, , 13:56 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности направить запрос для проверки сети магазинов «Леруа Мерлен» по поводу фотообоев с детской картой мира с Крымом как часть Украины и без независимых Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

Володин дал поручение комитету по безопасности направить запрос в контрольно-надзорные органы для проверки сети магазинов, где тиражируется такая продукция, и принятия оперативных мер реагирования, сообщили в пресс-службе Госдумы.

К нему обратились жители Москвы, обнаружившие при покупке фотообоев с детской картой мира в магазине «Леруа Мерлен» изображение территории Крыма как части Украины. На этой карте также не оказалось независимых Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР.

«Это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России. С этим надо бороться», — отметил Володин.