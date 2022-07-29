Москва, 29 июля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала 29 июля в своем телеграмм-канале о проекте «Алтайское кочевье» на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь», который приставляет собой этнокомплекс из 12 юрт:

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова Этно-глэмпинг «Алтайское кочевье»

«Магия природы, невероятные горные пейзажи и звездное небо — все это — Алтай! Сегодня расскажу о наших грантополучателях в Алтайском крае — этно-глэмпинге «Алтайское кочевье» на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».

В этом проекте погружение в этнику сочетается с комфортом: юрты построены из натуральных материалов, а внутри — современная сантехника, удобные кровати, на территории работает ресторан и есть Wi-Fi. Создание этнокомплекса мы поддержали нашим грантом на 3 млн рублей.

Рядом с этно-глэмпингом проходит экологическая тропа, также благоустроенная с нашей поддержкой, откуда открывается wow-вид на реку Катунь, и есть озеро, где можно рыбачить. Ну а всего в 8 км — Чуйский тракт, одна из самых красивых автодорог мира, проехать по которой — мечта каждого путешественника. По-моему, отличный вариант для отпуска!», — написала о проекте Зарина Догузова.

Реализация проекта сопровождается партнерами из Киргизии. Уже в середине лета комплекс начал прием гостей.

«Мы предлагаем нашим гостям пожить в реальном жилище кочевников — юрте, которая построена из натуральных материалов — дерево, войлок, кожа животных», — рассказала представитель компании Светлана Щигрева.

Создание этнокомплекса поддержано грантом Ростуризма, направленного на развитие внутреннего и въездного туризма. В непосредственной близости от глэмпинга проходит экотропа. Таким образом, юрточный глэмпинг войдёт в международную сеть кемпингов «As a Nomad on the Great silk road», — сообщили в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года в Алтайском крае запланировано более 20 событий и туристических мероприятий.

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