Москва, , 13:54 — REGNUM В 2022 году строительная отрасль России вновь достигнет планки ввода 92,6 млн квадратных метров жилья. Об этом 29 июля заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В прошлом году мы достигли рекордного объёма ввода жилья — 92,6 млн квадратных метров. В этом году, могу уверенно сказать, мы эту планку выполним», — заявил Хуснуллин.

«Идём по итогам полугодия с превышением, у нас хороший объём ввода. Что меня ещё больше радует: на 21% выдано разрешений на строительство больше, чем в первом полугодии 2021 года. Это тоже серьёзный показатель», — указал он.