Рыбинск, Ярославская область, 29 июля 2022, 14:31 — REGNUM Рыбинск Ярославской области затопило из-за аномально сильного дождя. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля второй по величине город региона затопило во время дождя. Многие жители в социальных сетях выразили мнение о том, что потоп произошёл из-за фактически не работающей ливневой канализации.
Городские власти уточнили, что сейчас при «неблагоприятном прогнозе погоды» должно быть организовано дежурство спецбригады рыбинских дорожников, чтобы вовремя предотвращать угрозы подтопления, либо перекрывать дороги, если это невозможно. В целом, на 30 июля в Рыбинске устранена большая часть последствий грозы.
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