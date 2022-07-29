Рыбинск, Ярославская область, , 14:31 — REGNUM Рыбинск Ярославской области затопило из-за аномально сильного дождя. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

Последствия грозы в Рыбинске

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля второй по величине город региона затопило во время дождя. Многие жители в социальных сетях выразили мнение о том, что потоп произошёл из-за фактически не работающей ливневой канализации.

«Городская ливнёвка находится в исправном состоянии, её регулярно чистят. Но с аномальным количеством осадков, выпавших за короткий промежуток времени, она не справилась. Наиболее сильно подтопленными оказались перекресток дорог под железнодорожным мостом и улица Фурманова», — сообщили в пресс-службе администрации Рыбинска.

Городские власти уточнили, что сейчас при «неблагоприятном прогнозе погоды» должно быть организовано дежурство спецбригады рыбинских дорожников, чтобы вовремя предотвращать угрозы подтопления, либо перекрывать дороги, если это невозможно. В целом, на 30 июля в Рыбинске устранена большая часть последствий грозы.

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