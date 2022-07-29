Кишинёв, 29 июля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Действующее правительство Молдавии не защищает интересы населения, что ведёт к росту напряжённости в стране. Об этом на телеканале NTV Moldova заявил глава национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдовы, бывший премьер-министр Василий Тарлев.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Свой костер

Он не согласился с утверждениями представителей руководства страны с тем, что ситуация в Молдавии с газоснабжением ухудшилась из-за вооружённого конфликта на Украине. Экс-премьер отметил, что российский газ даже для таких стран как Германия, которая ввела санкции против РФ, стоит в несколько раз дешевле, чем для Молдавии.

Тарлев отметил, что населению уже тяжело из-за резкого роста тарифов на голубое топливо. Зимой ситуация усугубится, а обещания властей оказать помощь, по его мнению, не будут реализованы.

«Пойдёт массовая вырубка деревьев, садов, лесов, — сказал Тарлев. — Увидим в многоэтажках в каждом окне по дымовыводителю, как было в начале 90-х. Все жильцы выйдут во дворы готовить на кострах».

Напомним, в Молдавии рост цен на газ начался в конце 2021 года, через несколько месяцев после того, как партия президента республики Майи Санду «Действие и солидарность» стала правящей. Антироссийская политика властей привела к тому, что цена на российский газ стала для Молдавии плавающей и зависящей от европейских топливных рынков. Это привело подорожанию топлива в несколько раз.