Москва, 29 июля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Венгрия является страной, которая полностью зависит от энергоресурсов из России, поэтому власти страны категорически не хотят отказываться от Газпрома как надёжного поставщика трубопроводного газа, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Emigrantrus.ru Флаг Венгрии

«Газпром поставил в Венгрию в 2021 году почти 4,5 млрд кубометров газа. На Венгрию, таким образом, приходится чуть больше 2% от совокупных поставок газа Газпромом в дальнее зарубежье.

Венгрия — не самый крупный покупатель российского газа, если сравнивать объёмы её экспорта с объёмами, которые Газпром поставляет ежегодно в Германию, Италию и Турцию.

Напомним, что осенью 2021 года Венгрия и Россия подписали долгосрочный контракт о поставках российского трубопроводного газа в Венгрию в объёме не менее 4,5 млрд кубометров в год.

Причём из этих 4,5 млрд почти 80% поступает в Венгрию через трубопроводную систему не входящей в Евросоюз Сербии, а остальной объём, как и раньше, доставляется через Австрию.

Теперь Венгрия изъявляет желание закупить у России ещё 700 млн кубометров газа до осени, чтобы заполнить хранилища.

И такие меры предосторожности Венгрии вполне логичны, так сейчас Газпром стал поставлять меньше газа в Европу из-за санкций, в том числе, из-за сложностей с плановым ремонтом газоперекачивающих агрегатов.

Теперь Европе может грозить энергетический кризис зимой, а Венгрия пытается застраховаться на случай полного прекращения поставок из России.

Маловероятно, что такое произойдёт, но с учётом эмбарго на российскую нефть и уголь, европейские политики не могут исключать, что ЕС введёт санкции и на российский газ, либо Россия ещё сильнее урежет поставки газа в Европу из-за невозможности осуществлять плановый ремонт оборудования.

Именно поэтому власти Венгрии пытаются сейчас спасти экономику от возможного газового коллапса», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Венгрия ведёт переговоры с Россией о покупке дополнительных объёмов газа, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

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