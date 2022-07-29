Венерсборг, , 13:57 — REGNUM В настоящее время в социальных сетях распространяются видеоролики, на которых видно, как заключенные устроили настоящую вечеринку в тюрьме в Венерсборге, расположенном в центральной части Швеции. Об этом 28 июля сообщил телеканал SVT.

Вечеринка Цитата из к/ф «21 и больше». реж Джон Лукас, Скотт Мур. 2013. США

В попавших сеть роликах видно, как заключенные веселятся, показывая на камеру спиртное и телефоны.

«Это очень серьезно и прискорбно», — прокомментировала кадры из сети руководитель службы исправительных учреждений Полин Хагберг.

«Как им удалось все это пронести?» — поинтересовались журналисты.

«Пока это сложный вопрос. Это может быть связано с тем, что иногда, чтобы узнать заключенного и понять на что он способен, требуется некоторое время», — ответила Хагберг.