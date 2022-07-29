Белгород, 29 июля 2022, 14:03 — REGNUM Флаг Белгородской области развернула над Северным полюсом выпускница белгородского лицея Полина Баратова. Видеопривет от неё опубликовал 29 июня в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков.
Белгородка стала одной из победительницей конкурса «Большая перемена», организованного Федеральным агентством по делам молодёжи и госкорпорацией «Росатом». 10 дней она вместе с другими участниками провела на атомоходе в Арктике, ребята увидели китов и белых медведей, за 30 секунд совершили небольшое кругосветное путешествие, пересекая все меридианы, которые сходятся на Северном полюсе.
Участники экспедиции 28 июля вернулись на ледоколе в порт Мурманска.