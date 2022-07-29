Белгород, , 14:03 — REGNUM Флаг Белгородской области развернула над Северным полюсом выпускница белгородского лицея Полина Баратова. Видеопривет от неё опубликовал 29 июня в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородский флаг в Арктике Цитата из видео

Белгородка стала одной из победительницей конкурса «Большая перемена», организованного Федеральным агентством по делам молодёжи и госкорпорацией «Росатом». 10 дней она вместе с другими участниками провела на атомоходе в Арктике, ребята увидели китов и белых медведей, за 30 секунд совершили небольшое кругосветное путешествие, пересекая все меридианы, которые сходятся на Северном полюсе.

«Уверен, ребята зарядились по полной. Когда у ребёнка горят глаза к новым знаниям, начинаниям и конкурсам, важно не потушить эту искорку, а помочь ему раскрыть свои таланты. Повторюсь: неуспешных детей не бывает. Но для того, чтобы дети нашли свою дорогу в жизни, помощь должна быть всесторонняя. Моральную поддержку должны оказывать и родители, и учителя, и руководство школ. Ну и мы, правительство региона, не останемся в стороне и проведём свою «Большую перемену» для наших белгородских ребят», — пообещал глава региона.

Участники экспедиции 28 июля вернулись на ледоколе в порт Мурманска.