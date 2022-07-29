* талибов — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 13:51 — REGNUM В афганской провинции Газни 12 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли в результате наводнения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Грязевые потоки Senado Federal

Источники сообщают, что ночью в уезде Карабаг наводнение унесло пикап талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате чего погибли 12 радикалов, при этом трое спаслись.

Маулави Абдулла Мансур, начальник отдела информации и культуры Газни, подтвердил гибель десяти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сказал, что эти люди двигались из провинции Забуль в Кабул и попали под селевой поток на трассе Газни — Кабул.

Следует отметить, что в результате наводнения в этом районе местному населению нанесён огромный материальный ущерб, а в кишлаках Нода, Меаанг и Чамран уничтожены тысячи джерибов (один джериб равен 0,2 га) сельскохозяйственных угодий. Также двое мирных жителей погибли в результате наводнения в уезде Дих Як.