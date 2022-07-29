Стокгольм, 29 июля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Поскольку спецоперация России на Украине якобы «затягивается», это приводит к увеличению расходов на прием украинских беженцев в Швеции. К такому выводу пришла миграционная служба страны, пишет издание DagensNyheter.

Стокгольм. Швеция

Согласно пересмотренному прогнозу, представленному 29 июля, затраты на прием беженцев в Швеции вырастут примерно на 7,5 млрд шведских крон (730 млн долларов США) в 2023 году по сравнению с тем, что предполагалось ранее.

«Большая часть средств предназначена для муниципалитетов. Деньги пойдут на жилье и обучение», — заявил в интервью газете DN генеральный директор ведомства Микаэль Риббенвик.

В то же время, по оценкам миграционной службы Швеции, в скандинавскую страну приедут меньше граждан Украины, чем ожидалось ранее.