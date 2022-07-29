Владимир, 29 июля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Во Владимирской области 29 июля выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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За последние сутки госпитализированы два человека. Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 767 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 823 пациента, в том числе четыре — за последние сутки.

За весь период скончались 3498 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.