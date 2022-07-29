Чебоксары, , 13:50 — REGNUM В Чувашии снизилось суточное число заболевших COVID-19, количество госпитализаций в ковид-стационары и вылечившихся. Новых летальных исходов нет. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства на 29 июля, всего в Чувашии официально выявлено 82 118 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 27 и 28 июля заболели ковидом соответственно 47 и 45 жителей.

Количество вылечившихся от COVID-19 достигло 77 005 человек, доля выздоровевших составляет 93,77%. За последние сутки, 28 июля, выписаны 44 пациента (27 июля — 53).

Количество вновь госпитализированных практически не изменилось: последние двое суток направили в больницы 10 и 9 пациентов с коронавирусом.

Новых жертв пандемии нет с 7 июля. Напомним, что всего в Чувашии умерли 4653 ковидных больных.