Чебоксары, 29 июля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Чувашии снизилось суточное число заболевших COVID-19, количество госпитализаций в ковид-стационары и вылечившихся. Новых летальных исходов нет. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации ведомства на 29 июля, всего в Чувашии официально выявлено 82 118 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 27 и 28 июля заболели ковидом соответственно 47 и 45 жителей.

Количество вылечившихся от COVID-19 достигло 77 005 человек, доля выздоровевших составляет 93,77%. За последние сутки, 28 июля, выписаны 44 пациента (27 июля — 53).

Количество вновь госпитализированных практически не изменилось: последние двое суток направили в больницы 10 и 9 пациентов с коронавирусом.

Новых жертв пандемии нет с 7 июля. Напомним, что всего в Чувашии умерли 4653 ковидных больных.