Стокгольм, 29 июля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Кадровый кризис в вооруженных силах Швеции по-прежнему остается неразрешенным в то время, когда страна усиленно наращивает оборонные мощности. Об этом 29 июля написала газета Aftonbladet.

Pixabay.com Флаг Швеции

Журналисты издания отмечают, что профессиональных офицеров не хватает, а многие военные летчики угрожают уйти в отставку из-за ухудшения условий труда.

Министр обороны страны Петер Хультквист признает, что ситуация обострилась и добавляет, что к ней правительство Швеции относится «очень серьезно».

«Это нехорошая ситуация, поэтому необходимо принимать меры для быстрого решения», — заявил он в интервью изданию.

Хультквист подчеркнул, что вооруженные силы Швеции и профсоюзы должны разрешить кризис путем переговоров с перспективой заключения нового коллективного договора.