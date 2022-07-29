Москва, 29 июля 2022, 14:39 — REGNUM Популярный российский рэпер Thomas Mraz (Алмас Гатауллин) выпустил новый сингл под названием «Аллия». Выход работы состоялся на всех музыкальных платформах 29 июля.
Опубликованная песня посвящена родной бабушке музыканта, тату с изображением которой он набил на своём теле недавно. Ожидается, что «Аллия» войдёт в будущий мини-альбом Thomas Mraz, выход которого намечен на 2022 год.
Напомним, Thomas Mraz начал музыкальную деятельность в 2012 году. В ноябре 2021 года рэпер выпустил свой четвёртый студийный альбом под названием Future Flashbacks.
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