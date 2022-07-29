Москва, 29 июля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Популярный российский рэпер Thomas Mraz (Алмас Гатауллин) выпустил новый сингл под названием «Аллия». Выход работы состоялся на всех музыкальных платформах 29 июля.

Кадр из интервью для GQ Thomas Mraz

Опубликованная песня посвящена родной бабушке музыканта, тату с изображением которой он набил на своём теле недавно. Ожидается, что «Аллия» войдёт в будущий мини-альбом Thomas Mraz, выход которого намечен на 2022 год.

Напомним, Thomas Mraz начал музыкальную деятельность в 2012 году. В ноябре 2021 года рэпер выпустил свой четвёртый студийный альбом под названием Future Flashbacks.