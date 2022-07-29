Лос-Анджелес, США, 29 июля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Поклонники американской телезвезды Хлои Кардашьян предполагают, что её второй ребёнок уже появился на свет. Об этом 29 июля пишет The Sun.

Toglenn Хлои Кардашьян

Пользователи Сети считают, что телезвезда намекнула на рождение второго ребёнка в своих соцсетях. Хлои Кардашьян опубликовала в историях в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фото со средствами косметического бренда для детей Kylie Baby, который принадлежит её сестре Кайли Дженнер.

Ранее западные СМИ сообщили о том, что Хлои Кардашьян ждёт сына от бывшего возлюбленного, баскетболиста Тристана Томпсона, с которым у них уже есть совместная дочь. Ребёнок появится на свет с помощью суррогатной матери.