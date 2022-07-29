Уфа, , 13:51 — REGNUM Суд в Уфе отправил под домашний арест подозреваемую в совершении дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть двух человек. Об этом 29 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, днем 27 июля 2022 года в Уфе 28-летняя подозреваемая, сидя за рулем автомобиля Ниссан Juke, на перекрестке улиц Авроры и Софьи Перовской наехала на 39-летнюю женщину и ее четырехлетнего сына, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате пешеходы получили не совместимые с жизнью травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Октябрьский районный суд города Уфы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой.

«В судебном заседании подозреваемая и ее защитник просили избрать более мягкую меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство, постановив избрать в отношении… (подозреваемой) меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток — то есть до 27 сентября 2022 года», — сообщает пресс-служба.