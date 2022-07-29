Липецк, 29 июля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Липецкой области 29 июля выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

Госпитализированы за сутки 16 человек. Всего зарегистрировано 153 тыс. 813 случаев заражения.

За весь период наблюдения 149 тыс. 636 человек выписаны, в том числе пять — за последние сутки.

За весь период скончались 3806 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.