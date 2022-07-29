Стокгольм, , 13:54 — REGNUM С 1 сентября в Швеции вступит в силу запрет на передвижение на электросамокатах по пешеходным дорожкам. Такое решение правительство страны приняло 28 июля, передает телеканал SVT.

Электросамокат Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам министра инфраструктуры страны Тумаса Энерота, электрические самокаты, которые слишком быстро едут по тротуарам, стали большой проблемой во многих городах Швеции.

«Теперь это ненадолго», — заявил министр на пресс-конференции.

По словам Энерота, благодаря решению правительства Швеции к электросамокатам теперь применяются те же правила, что и к обычным велосипедам и электрическим велосипедам. Таким образом, на них можно будет передвигаться только по велосипедным дорожкам.