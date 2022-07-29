Стокгольм, 29 июля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. С 1 сентября в Швеции вступит в силу запрет на передвижение на электросамокатах по пешеходным дорожкам. Такое решение правительство страны приняло 28 июля, передает телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

По словам министра инфраструктуры страны Тумаса Энерота, электрические самокаты, которые слишком быстро едут по тротуарам, стали большой проблемой во многих городах Швеции.

«Теперь это ненадолго», — заявил министр на пресс-конференции.

По словам Энерота, благодаря решению правительства Швеции к электросамокатам теперь применяются те же правила, что и к обычным велосипедам и электрическим велосипедам. Таким образом, на них можно будет передвигаться только по велосипедным дорожкам.