Киев, 29 июля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Киевский апелляционный суд изменил приговор российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину с пожизненного заключения на 15 лет лишения свободы. Об этом 29 июля сообщает украинское издание «Граты».

Prokuror-kaluga.ru В суде

«Коллегия судей Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Шишимарин был приговорён судом в Киеве к пожизненному заключению 23 мая. Его обвинили в убийстве гражданского — жителя Сумской области.

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