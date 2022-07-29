Стокгольм, , 13:53 — REGNUM В последние недели число случаев заражения коронавирусом в Швеции неуклонно росло. Теперь несколько больниц по всей стране решили перейти в режим повышенной готовности, и большинство из них вновь ввели масочный режим. Прокомментировать ухудшающуюся ситуацию вечером 28 июля в студию SVT пришла генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Виселл.

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«Этим летом у нас больше пациентов с COVID-19, чем раньше», — сказала Виселл.

Отмечается, что на подвид «Омикрона» BA.5 уже приходится порядка 90% случаев заражения в Швеции. Есть признаки того, что данный подштамм может обходить иммунную систему и легче поражать даже привитых граждан.

«Есть проблема с тем, что вакцины не были разработаны именно для последних штаммом ковида. Чем ближе вакцина приспособлена к различным вариантам вируса, тем лучше защита», — заявила генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Швеции.