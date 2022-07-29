Будапешт, 29 июля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В случае, если власти Евросоюза не изменят свою политику по поводу антироссийских санкций, европейская экономика может стать военной. Об этом 28 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Орбан

«Стратегия, на которой основывалось наше поведение, ослабла, провалилась, ее больше нет. Если Брюссель не изменит стратегию, то с октября следует ожидать военной экономики во всей Европе… Санкции и поставка оружия не приводят к результату. Люди обычно не идут тушить пожар огнеметами», — сказал он.

Также глава венгерского правительства уточнил, что, как он считает, в своей новой стратегии по ситуации на Украине Евросоюз должен стремиться к мирным переговорам, которые должны вести с Россией США, финансирующие этот конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время Россия ведёт согласование времени контакта с американским госсекретарём Энтони Блинкеном и в скором времени назовёт удобную для этого дату.